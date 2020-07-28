Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов испытывает проблемы с памятью после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот».

Так, ранее он называл клип «Фаина» своих подопечных самым дорогим клипом в истории России, но теперь не может назвать точную стоимость съемок. «Я сейчас забыл. Сейчас забыл, но это было безумно дорого», — цитирует Алибасова портал Lenta.ru. «У меня не работает память, потому что я пил «Крота». Напомню еще раз — все сдохли, а я жив», — пожаловался продюсер.

4 июня 2019 года Бари Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком. После инцидента сын Алибасова признавался, что боится за психическое здоровье отца.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сын заявил о необратимых нарушениях мозга у Бари Алибасова

— Алибасов-младший подрался с экс-солистом «На-На»

— Федосеева-Шукшина судится с Алибасовым