Сериал «Маша и медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире

Российский мультсериал «Маша и Медведь» вошел в топ-5 самых любимых детских развлекательных брендов в мире, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование международной компании Kidz Global.

В исследовании принимали участие десятки тысяч респондентов из 43 стран мира. В итоге анимационное шоу о предприимчивой Маше и заботливом медведе вошло в пятерку лидеров в мире (для аудитории девочек 0-6 лет), в Латинской Америке (мальчики и девочки 0-6 лет) и в Европе (мальчики и девочки 0-6 лет).

«Маша и Медведь» — пока единственный российский мультсериал, удостоенный четырех бриллиантовых «кнопок» — наград YouTube. Количество подписчиков на каждом из каналов шоу на разных языках превышает 10 млн.

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