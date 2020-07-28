Сериал «Маша и медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире
Российский мультсериал «Маша и Медведь» вошел в топ-5 самых любимых детских развлекательных брендов в мире, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование международной компании Kidz Global.
В исследовании принимали участие десятки тысяч респондентов из 43 стран мира. В итоге анимационное шоу о предприимчивой Маше и заботливом медведе вошло в пятерку лидеров в мире (для аудитории девочек 0-6 лет), в Латинской Америке (мальчики и девочки 0-6 лет) и в Европе (мальчики и девочки 0-6 лет).
«Маша и Медведь» — пока единственный российский мультсериал, удостоенный четырех бриллиантовых «кнопок» — наград YouTube. Количество подписчиков на каждом из каналов шоу на разных языках превышает 10 млн.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мультфильм «Маша и Медведь» вышел на экраны кинотеатров Великобритании
— «Маша и Медведь» появится на Центральном телевидении Китая