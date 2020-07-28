Лоза сравнил доходы Лолиты с зарплатой шахтера

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с изданием «Вечерняя Москва» поделился своим мнением о гонорарах артистов.

По словам Лозы, сам он иногда выступает бесплатно на благотворительных мероприятиях. «Когда выходит Лолита и на всю Россию по центральному каналу говорит, что ее выступление стоит от 40 тысяч евро, она не боится, что народ подумает: «А не зажралась ли она?», — размышляет Лоза, отмечая, что не знает, что должен сделать артист за такие деньги.

При этом, добавляет он, «за свой тяжкий труд в забое шахтеры получают 30–50 тысяч рублей в месяц». Он надеется, что в будущем «богатые станут немного менее богаты, а бедные станут жить достойно».

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