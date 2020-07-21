Милонов отреагировал на заявление Мадонны о штрафе за гей-пропаганду

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал заявление певицы Мадонны о том, что восемь лет назад ей якобы был выписан штраф размером в $1 млн за гей-пропаганду во время концерта в России.

По словам Милонова, Мадонна «обманула и сгустила краски». «Претензии к ней были, кроме пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, в том, что она приехала работать в Россию по сути по поддельным документам – по визе, которая не давала право заниматься коммерческой деятельностью. А она зарабатывала деньги. Лишний раз нарушила миграционное законодательство страны», — цитирует Милонова сайт kp.ru.

При этом, по словам депутата, это нарушение серьезными штрафами Мадонне не грозило.

Концерт, о котором говорит артистка, состоялся в 2012 году в Санкт-Петербурге. Тогда со сцены она произнесла речь в защиту ЛГБТ-сообщества.

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