Подруга Пелагеи рассказала о коронавирусе у Телегина

Подруга певицы Пелагеи Александра Соколова в беседе с изданием «СтарХит» рассказала, что супруг певицы Иван Телегин заболел коронавирусом.

По словам Соколовой, Телегин не соблюдал режим самоизоляции, и потому Пелагея якобы не хотела, чтобы он видел дочку. «Он не соблюдал режим самоизоляции, судя по информации из его аккаунта в Instagram. И правильно она опасалась, как почувствовала. А вы не знаете? Так у него коронавирус подтвердился», — сказала женщина.

Она уточнила, что о диагнозе стало известно несколько дней назад.

Пелагея заявила о разводе с Телегиным в январе.

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