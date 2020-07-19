Звезда «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин заявил об избиении

Участник шоу «Битва экстрасенсов» и «Дом-2» Никита Турчин заявил, что неизвестные жестко избили его в центре столицы, а сам он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом молодой человек сообщил на своей странице в Instagram.

«Ударяли по голове чем-то тяжелым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки», — написал Турчин.

Он отметил, что нападение произошло несколько дней назад. Личности нападавших в настоящий момент не установлены.

Турчин добавил, что ему удалось дозвониться до скорой помощи и отправить геолокацию своим близким. В настоящее время он остается под наблюдением врачей.