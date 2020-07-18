Канье Уэст создает петиции за внесение в бюллетень в штатах с прошедшим дедлайном
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Рэпер Канье Уэст просит жителей штата Южная Каролина подписать петицию за внесение его в избирательный бюллетень. Такой призыв он опубликовал на своей странице в Twitter, оставив ссылку на петицию.
«Я оставляю свою подпись за внесение Канье Уэста в избирательный бюллетень в Южной Каролине», — указано в тексте петиции.
Дедлайн для регистрации в качестве кандидата в президенты в Южной Каролине истек 15 июля текущего года. При этом для внесения в бюллетени исполнителю требуется 10 тыс. подписей.
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