Адвокат рассказал подробности о состоянии Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный в последние дни чувствует себя очень плохо, однако не нуждается в чьей-либо поддержке. Об этом защитник написал на своей странице в Instagram.

«Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду», — написал Пашаев.

Он также в очередной раз раскритиковал родственников погибшего в ДТП Захарова за излишнюю публичность и участие в российских ток-шоу, пояснив, что «это совсем не про справедливость».

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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