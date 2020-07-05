Звезда «Папиных дочек» попала в реанимацию

Актер Михаил Казаков попал в реанимацию. Об этом он написал в Instagram.

Артист поделился в социальной сети фотографиями перебинтованных ног, подвешенных на специальной конструкции над больничной койкой. Также на снимках видна кровь.

«Добро пожаловать в мой новый мир», — написал он. При каких обстоятельствах актер мог получить такие травмы, он не сообщил.

Михаил Казаков известен ролями в «Ералаше» и в сериалах «Папины дочки» и «Шесть кадров».