Звезда «Папиных дочек» попала в реанимацию
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Актер Михаил Казаков попал в реанимацию. Об этом он написал в Instagram.
Артист поделился в социальной сети фотографиями перебинтованных ног, подвешенных на специальной конструкции над больничной койкой. Также на снимках видна кровь.
«Добро пожаловать в мой новый мир», — написал он. При каких обстоятельствах актер мог получить такие травмы, он не сообщил.
Михаил Казаков известен ролями в «Ералаше» и в сериалах «Папины дочки» и «Шесть кадров».