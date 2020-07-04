В Москве началось прощание с актером Виктором Проскуриным

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Москве началось прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Прощание проходит в Театральном институте имени Щукина, где учился актер.

Гроб с телом Проскурина установлен в зале на сцене в окружении венков и цветов.

На прощании присутствуют вдова погибшего Ирина Хонда, актер Александр Балуев, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, актер Георгий Мартиросян.

Звезда фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс» скончался 30 июня на 69-м году жизни. По словам супруги, причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких.

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