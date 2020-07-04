В Москве началось прощание с актером Виктором Проскуриным
В Москве началось прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным. Об этом сообщает РИА «Новости».
Прощание проходит в Театральном институте имени Щукина, где учился актер.
Гроб с телом Проскурина установлен в зале на сцене в окружении венков и цветов.
На прощании присутствуют вдова погибшего Ирина Хонда, актер Александр Балуев, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, актер Георгий Мартиросян.
Звезда фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс» скончался 30 июня на 69-м году жизни. По словам супруги, причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких.
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