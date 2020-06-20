Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов прекратил работу в Театре сатиры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Добронравов уволился по собственному желанию, отметили в пресс-службе.

При этом актер не смог закончить работу над спектаклями, в которых играл, из-за пандемии, заявили в театре. Там добавили, что ситуация в новом сезоне на данный момент остается неопределенной.

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