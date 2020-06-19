Домогаров закрыл свой Instagram после поста о Михаиле Ефремове

Актер Александр Домогаров закрыл профиль Instagram после того, как опубликовал запись в поддержку артиста Михаила Ефремова, который является виновником смертельного ДТП в центре Москвы.

Накануне Домогаров осудил критиков Ефремова и призвал прекратить травлю актера. По его словам, такие критики «топчутся на крови». После этого Домогаров попытался объясниться за свой пост в соцсети, заявив, что он был посвящен не «трагедии артиста Ефремова», а «страшным посланиям от людей», которые «от зависти копили яд».

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.

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