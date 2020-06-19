Рок-музыкант Таболич снялcя с выборов президента Белоруссии
Рок-музыкант Александр Таболич, который выдвигался в кандидаты в президенты Белоруссии, покинул предвыборную гонку. Об этом он написал в своем Facebook.
Он отметил, что принял такое решение «в пользу Беларуси».
Как сообщил артист, он, возможно, поддержит того кандидата, который будет иметь близкую ему и его коллегам «позицию по сохранению и защите независимости» страны, а также «по сохранению традиций и национальных ценностей».
По словам музыканта, его группа не сумела собрать необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения в кандидаты в президенты.
«Но достаточное количество собрали всего несколько кандидатов, остальным помогают их кураторы, чтобы иметь для властей спойлеров. Все мы их знаем», — отметил Таболич.
В Белоруссии 9 августа пройдут шестые в истории страны президентские выборы.
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