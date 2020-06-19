Киркорова возмутили претензии из-за роли десантника

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров прокомментировал претензии представителей ВДВ, которым не понравилась его роль десантника в комедийном шоу.

В беседе с телеканалом «360» он напомнил, что является артистом, которого пригласили на работу. » Кто-то играет убийц, кто-то — милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль. Причем это пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя, на то, что мне эта роль не идет», — объяснил возмущенный Киркоров.

Оскорбившихся роликом он назвал людьми без чувства юмора и перенаправил претензии к авторам ролика. «Я не слышал никаких угроз. Я продолжаю сидеть дома со своими детьми, у нас продолжается закрытый режим, я никуда не выхожу», — отрезал Киркоров.

Филипп Киркоров снялся в ролике про десантников в рамках скетч-шоу для СТС «В маске шоу». Ролик вызвал осуждение со стороны представителей ВДВ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ургант посмеялся над сыгравшим десантника Киркоровым

— Киркорову пригрозили «теплым приемом» после ролика о десантнике

— Жена Реввы выступила в защиту Киркорова после скандального клипа про десантников