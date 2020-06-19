Цискаридзе призвал не ухудшать «чудовищное» моральное состояние Ефремова

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что актер Михаил Ефремов после смертельного ДТП в Москве находится в тяжелом положении и попросил не усугублять его.

Артист написал в Instagram, что не являются другом Ефремова, но считает, что человек проходит «страшную необоснованную травлю».

«Знаю не понаслышке, как страшно, когда дома боишься подойти к любому электрическому прибору и услышать свое имя, потоки грязи», — добавил Цискаридзе.

После этого он принес соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова и отметил, что полностью разделяет их гнев. Однако виновный будет отвечать перед законом, поэтому не надо усугублять его состояние.

«Не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова <...> Я понимаю, какое чудовищно моральное состояние у него на душе», — заключил артист.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.

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