Суд не развел Джигана с Самойловой
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Головинский суд в Москве не смог развести рэпера Джигана с супругой, матерью его четверых детей Оксаной Самойловой.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Утверждается, что никто из супругов не явился на заседание. Производство по делу было якобы прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон
Адвокат Самойловой от комментариев по поводу примирения отказался и предложил узнавать про воссоединение с Джиганом у самой Самойловой.
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