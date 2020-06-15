Суд не развел Джигана с Самойловой

Головинский суд в Москве не смог развести рэпера Джигана с супругой, матерью его четверых детей Оксаной Самойловой.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Утверждается, что никто из супругов не явился на заседание. Производство по делу было якобы прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон

Адвокат Самойловой от комментариев по поводу примирения отказался и предложил узнавать про воссоединение с Джиганом у самой Самойловой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самойлова опровергла воссоединение с Джиганом

— Самойлова будет требовать половину дохода Джигана при разводе

— Рудковская поддержала разводящуюся с Джиганом Самойлову