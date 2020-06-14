Соловьев дал резкую оценку извинениям Ефремова после смертельного ДТП

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев допустил, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в ДТП с его участием, мог нарушить условия домашнего ареста. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он задался вопросом о том, кто эти извинения артиста записывал.

«Сам? Кто текст писал? Сам? Разве находясь под домашним арестом, он имеет право пользоваться сотовой связью?» — написал Соловьев.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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