Продюсер «Ласкового мая» назвал процент алкоголиков и наркоманов среди звезд

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин прокомментировал смертельное ДТП, произошедшее на днях в Москве с участием актера Михаила Ефремова.

В Instagram Разин написал, что нередко видел Ефремова в состоянии алкогольного опьянения — например, на фестивале «Кинотавр». «Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих», — рассказал продюсер.

Он также отметил, что в «Ласковом мае» не было людей с зависимостями. «Считаю, что у нас на эстраде почти 50% звезд — наркоманы и алкоголики, которые постоянно находятся под влиянием запрещенных веществ, перевозят их в самолетах. Я это наблюдал», — утверждает Разин, добавляя, что полиция якобы не реагирует на «звездные» нарушения.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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