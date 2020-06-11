Путин назвал Мацуева человеком яркого и щедрого таланта
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева.
Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Президент назвал Мацуева человеком яркого и необычайно щедрого таланта. «Вы посвятили себя служению искусству, своим уникальным мастерством, актерским темпераментом и богатейшим репертуаром покорили самые знаменитые сценические площадки мира, многое сделали для сбережения замечательных традиций отечественной культуры, воспитания молодых музыкантов», — отметил Путин.
Лауреат Государственной премии Денис Мацуев 11 июня 2010 года празднует 45-летие.
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