Путин назвал Мацуева человеком яркого и щедрого таланта

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Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева.

Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Президент назвал Мацуева человеком яркого и необычайно щедрого таланта. «Вы посвятили себя служению искусству, своим уникальным мастерством, актерским темпераментом и богатейшим репертуаром покорили самые знаменитые сценические площадки мира, многое сделали для сбережения замечательных традиций отечественной культуры, воспитания молодых музыкантов», — отметил Путин.

Лауреат Государственной премии Денис Мацуев 11 июня 2010 года празднует 45-летие.

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