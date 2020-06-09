Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что отказывается идти на мировую с представителями Михаила Ефремова и намерена добиваться тюремного срока для актера, передает РИА «Новости».

«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет... Хотя бы половину из 12-ти посидит», — заявила Захарова в эфире «Первого канала».

Она также добавила, что родственники или представители актера не связывались с ней.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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