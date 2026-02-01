Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Подмосковье начали расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян

Роспотребнадзор начал проверку из-за подозрения на оспу обезьян в Подмосковье
Global Look Press

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью начало проводить эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что специалисты управления Роспотребнадзора по области незамедлительно начали проводить санитарно‑эпидемиологическое расследование в связи с получением информации о случае подозрения на оспу обезьян. Ведомством был организован полный комплекс мер противоэпидемических мероприятий.

В Роспотребнадзоре добавили, что для диагностики оспы обезьян были разработаны современные тест-системы, они позволяют выявлять вирус в кратчайшие сроки.

До этого академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что в России оспу обезьян взяли на контроль в прошлом веке. По его словам, в России есть все необходимое для диагностики этой болезни.

Накануне в Домодедовской больнице рассказали о госпитализации одного пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян». В медучреждении отметили, что проводят необходимые изоляционные мероприятия вместе с Роспотребнадзором.

Ранее около 200 пассажиров заразились «загадочной болезнью» во время круиза.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!