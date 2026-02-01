В Подмосковье начали расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью начало проводить эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что специалисты управления Роспотребнадзора по области незамедлительно начали проводить санитарно‑эпидемиологическое расследование в связи с получением информации о случае подозрения на оспу обезьян. Ведомством был организован полный комплекс мер противоэпидемических мероприятий.

В Роспотребнадзоре добавили, что для диагностики оспы обезьян были разработаны современные тест-системы, они позволяют выявлять вирус в кратчайшие сроки.

До этого академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что в России оспу обезьян взяли на контроль в прошлом веке. По его словам, в России есть все необходимое для диагностики этой болезни.

Накануне в Домодедовской больнице рассказали о госпитализации одного пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян». В медучреждении отметили, что проводят необходимые изоляционные мероприятия вместе с Роспотребнадзором.

