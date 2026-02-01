Размер шрифта
В Подмосковье мужчина и женщина растопили камин и не выжили

МЧС Московской области

Прошлой ночью в подмосковной деревне Воеводино топка камина привела к пожару, при котором не выжили мужчина и женщина. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве отметили, что камин в частном жилом доме топили накануне. Возгорание, по предварительной информации, произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Кроме того, в помещении не были установлены пожарные извещатели.

В МЧС напомнили, что

  • во время отопительного сезона дымоход от сажи нужно чистить минимум раз в три месяца,
  • нельзя перекаливать камин и использовать для его розжига бензин или керосин,
  • перед камином не должно быть мебели и ковров, а перед ним обязательно следует положить предтопочный лист,
  • нельзя оставлять топящийся камин без присмотра.

Кроме того, нужно приобрести огнетушитель и установить в помещении пожарный извещатель.

Накануне при пожаре в сауне в кузбасском Прокопьевске не выжили пять подростков в возрасте 16 и 17 лет. Компания отмечала в заведении сразу три дня рождения, однако во время праздника в одной из парилок началось возгорание. Предположительно, молодые люди «побежали в неправильном направлении» и надышались угарным газом, но есть и другие версии. При этом одной имениннице удалось спастись.

Ранее кошка осталась одна дома и устроила пожар.
 
