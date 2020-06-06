Валерия обвинила Шнурова в «напрасном очернении» Иосифа Пригожина

Певица Валерия обвинила музыканта Сергея Шнурова в «напрасном очернении» ее мужа продюсера Иосифа Пригожина. Об этом она заявила в своем Instagram.

Одна из пользовательниц сети написала под публикацией певицы, что Пригожин стал «противен и душой, и внешне» после скандала с заявлением продюсера о «чудовищном положении» артистов.

Исполнительница в ответ обвинила Шнурова в «очернении» ее мужа, а также отметила, что музыкант просил помощи шоу-бизнесу.

«Шнур уже переобулся и требует помощи шоу-бизнесу, требует разрешить заказники и тд., а напрасно очернил человека. Вот такой он, Ваш герой», — написала Валерия.

Она также ответила другим в комментариях, что спор о финансовом положении артистов на карантине является «громким поводом выпустить пар», поскольку правда никому не интересна».

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