В Израиле провели поэтическую встречу в честь дня рождения Пушкина

Поэтическая встреча прошла в израильском городе Яффо в канун дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Российского культурного центра в Тель-Авиве Дениса Пархомчука.

В Израиле несколько лет подряд 6 июня, в день рождения поэта, отмечается День русского языка, пояснил Пархомчук. Он добавил, что в этом году праздник выпал на субботу, из-за чего было решено отметить его раньше.

Юные участники встречи декламировали произведения Пушкина, после чего получили книги русских писателей в подарок от культурного центра.