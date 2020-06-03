Соловьев назвал увольнение соведущей Шафран «повышением»

Радиоведущая Анна Шафран подтвердила свое увольнение из ток-шоу «Полный контакт» на радио «Вести FM», которое она вела вместе с Владимиром Соловьевым.

В беседе с изданием «Ридус» она уточнила, что увольнение связано с позицией по цифровизации, которая разошлась со взглядами Соловьева, и произошло по его инициативе. По ее словам, утренние эфиры на радио и работа на утреннем шоу — это прежде всего партнерство. «И рано или поздно возникает такая ситуация, при которой партнеры начинают расходиться друг с другом в точках зрения и в итоге больше не могут быть вместе», — сказала Шафран. Соловьев утверждает, что у него не было конфликтов с Шафран, и называет увольнение соведущей «повышением». «Анна — великолепный журналист. Ей пора уже подумать о ведении собственных авторских программ», — уверен он.

Утреннее шоу «Полный контакт» выходит на радио «Вести FM» три раза в неделю.

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