Степаненко рассказала о разводе с Петросяном

Артистка Елена Степаненко рассказала, что простила бывшего мужа Евгения Петросяна после развода. Своим отношением к произошедшему она поделилась в интервью «Вечерней Москве».

По словам Степаненко, она «давно простила» Петросяна и хочет, чтобы «жизнь у него была радостной и светлой». При этом проходить через развод было тяжело, отметила артистка.

«В период развода было какое-то необыкновенное удивление от того, что происходило вокруг, потому что это было действительно ужасно», – призналась она.

Евгений Петросян и его коллега по сцене Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники утверждают, что через год после развода Петросян мог жениться снова — на Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой, официально эти слухи пока не подтверждены.

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