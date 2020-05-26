В жюри премии Эдуарда Успенского отреагировали на призыв дочери писателя убрать его имя из названия

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Эдуард Успенский, 1996 год Эдуард Успенский, 1996 год
Эдуард Успенский, 1996 год
Семен Майстерман/ТАСС

Художник Виктор Чижиков, входивший в жюри конкурса на лучший логотип премии имени Эдуарда Успенского, прокомментировал призыв дочери писателя убрать имя отца из названия премии.

В беседе с «Газетой.Ru» он посчитал, что последнее слово в этом вопросе принадлежит министерству культуры.

«Я понимаю Татьяну, она высказала свое мнение. Но герои Успенского как бы продолжают череду героев русских сказок. Это сильные образы. Я с удовольствием рисовал к его сказкам, они мне нравятся. Конечно, личная жизнь писателя должна играть роль, но какая должна быть степень ее влияния на название премии? Тут уже должно министерство культуры высказаться», — пояснил Чижиков.

В свою очередь в Российской государственной детской библиотеке заявили, что личные качества Успенского не влияют на его творческие заслуги.

«При организации премии и всей другой своей культурно-просветительской деятельности Российская государственная детская библиотека руководствуется исключительно творческими заслугами детских писателей и художников-иллюстраторов детской книги, не принимая во внимание их личные качества», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее дочь Эдуарда Успенского Татьяна попросила не называть премию в области детской литературы именем отца из-за его деспотического характера.

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