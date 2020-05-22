«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга

Фильм «Сияние» Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал «Настоящее страшное телевидение» со ссылкой на собственный рейтинг.

Картина вышла в 1980 году и сделала суперузнаваемым образ Джека Николсона, засунувшего голову в прорубленную в двери дыру.

В топ-5 также вошли экранизации «Побег из Шоушенка», «Кэрри» 1976 года, «Мизери» и «Останься со мной», а вот «Оно» 2017 года заняло только шестую строчку.

При составлении рейтинга, в частности, учитывались оценки редакторов канала и пользователей популярных сайтов-агрегаторов.

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