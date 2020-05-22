«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Фильм «Сияние» Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал «Настоящее страшное телевидение» со ссылкой на собственный рейтинг.
Картина вышла в 1980 году и сделала суперузнаваемым образ Джека Николсона, засунувшего голову в прорубленную в двери дыру.
В топ-5 также вошли экранизации «Побег из Шоушенка», «Кэрри» 1976 года, «Мизери» и «Останься со мной», а вот «Оно» 2017 года заняло только шестую строчку.
При составлении рейтинга, в частности, учитывались оценки редакторов канала и пользователей популярных сайтов-агрегаторов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Опубликованы первые кадры из «Противостояния» по книге Кинга о супервирусе
— Стивен Кинг рассказал, как люди «попали в его книгу» в период пандемии