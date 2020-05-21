Самойлова будет требовать половину дохода Джигана при разводе

Оксана Самойлова потребует у Джигана половину дохода при разводе, сообщает «Стархит».

По словам инсайдера, адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты на содержание четверых детей составили максимальные 50%. «Информации о разделе имущества в заявлении нет, отдельного иска по нему — тоже», — уточнил источник издания.

Первая беседа для Джигана и Самойловой назначена судом на 15 июня.

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