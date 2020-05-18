Почти 13% музеев в мире могут больше не открыться после пандемии

Пандемия коронавируса привела к временному закрытию почти 90% музеев в мире, при этом 13% музеев могут больше никогда не открыться. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

Исследования ЮНЕСКО и Международного совета музеев (ИКОМ) показали, что из-за пандемии COVID-19 свои двери закрыли более 85 тыс. учреждений по всему миру.

В пресс-службе отметили, что пандемия стала напоминанием о том, что половина человечества не имеет доступа к цифровым технологиям. Речь идет о том, что многие музеи в условиях пандемии предложили своей аудитории онлайн-контент. При этом в африканских странах и малых островных развивающихся государствах на цифровой формат работы смогли перейти лишь 5% музеев.

«Музеи играют основополагающую роль в обеспечении устойчивости общества. Мы должны помочь им справиться с этим кризисом и поддерживать связь со своей аудиторией», — отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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