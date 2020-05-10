Первый сезон нового «Простоквашино» собрал 165 млн просмотров на YouTube

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Первый сезон мультсериала «Простоквашино» посмотрели на YouTube-канале «Союзмультфильма» почти 165 млн раз, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы киностудии.

«Общее количество просмотров всех серий первого сезона мультсериала «Простоквашино» на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм» составило 164 миллиона 400 тысяч. Еще 61 миллион 676 тысяч собрали сборники серий», — сказали в «Союзмультфильме».

Премьера новых серий «Простоквашино» состоялась весной 2018 года. В сериале появляются как хорошо знакомые зрителям герои классического мультфильма о Простоквашино, так и новые персонажи.

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