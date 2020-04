Приянка Чопра назвала смерть Риши Капура концом эпохи

Болливудская звезда Приянка Чопра прокомментировала смерть актера Риши Капура.

Его уход она назвала концом эпохи. «Сэр Риши, ваше искреннее сердце и неизмеримый талант неповторимы. Такая честь знать вас хотя бы немного», — выразила она соболезнования семье Риши Капура в Twitter.

Риши Капур — сын актера и режиссера Раджа Капура. Многие члены его семьи снимались в Болливуде.

Первую серьезную роль Капур сыграл в фильме своего отца «Мое имя Клоун» (Mera Naam Joker, 1970), в котором снимались и советские актеры, в том числе артисты цирка.

Популярность актер получил благодаря фильму «Бобби» (Bobby, 1973).

My heart is so heavy. This is the end of an era. #Rishisir your candid heart and immeasurable talent will never be encountered again. Such a privilege to have known you even a little bit. My condolences to Neetu maam, Ridhima, Ranbir and the rest of the family. Rest in peace Sir. pic.twitter.com/TR6GVSN4m7