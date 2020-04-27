В Госдуме вступились за сериал «Зулейха открывает глаза»

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Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза».

Миронова возмутило то, что сериал оскорбил «верующих и неверующих, русских и татар, депутатов Госдумы» и др. «И что же всех так оскорбило? Я читал книгу, мне она очень понравилась, поэтому посмотрел сериал. Снято великолепно», — цитирует Миронова РИА «Новости». Он также высоко оценил работу актрисы Чулпан Хаматовой, сыгравшей в фильме главную роль.

Роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» был опубликован в 2015 году, получил литературные премии «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». Переведен на 34 языка мира. По сюжету книги и снятого по ней сериала, зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму ссылают в Сибирь.

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