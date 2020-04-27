Лариса Долина обвинила феминисток в глупости

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Певица Лариса Долина в новом интервью высказалась о феминизме.

Журналистка спросила у певицы, не умерло ли желание женщины любить в эпоху феминизма, «когда некоторые говорят, что мужчина уже не нужен». По мнению Долиной, так говорят только глупые женщины. «Не знаю, сами ли себе они врут или хотят врать другим. Как нормальная женщина может выбрать путь феминизма? Женщина должна любить, ей это дано Господом Богом. Все женщины хотят быть любимыми и все хотят любить. Я не исключение», — цитируют Ларису Долину «Известия». Долина также предположила, что представительницы таких движений просто хотят обратить на себя внимание.

Народной артистке России Ларисе Долиной 64 года. Долина — трехкратная обладательница Национальной российской премии «Овация», исполнительница хитов «Погода в доме», «Обижаюсь» и др.

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