Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой
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Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруга певица Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор. Об этом сообщает журнал «Стархит».
Он заявил, что у их супружеской пары отсутствует брачный договор.
«В нашем случае с Аллой мы сначала жили 10 лет, потом поженились, а после повенчались», — сказал Галкин.
Он также отметил, что они «прошли испытание временем».