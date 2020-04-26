Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруга певица Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор. Об этом сообщает журнал «Стархит».

Он заявил, что у их супружеской пары отсутствует брачный договор.

«В нашем случае с Аллой мы сначала жили 10 лет, потом поженились, а после повенчались», — сказал Галкин.

Он также отметил, что они «прошли испытание временем».