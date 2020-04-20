Гузель Яхина рассказала о будущем сериала «Зулейха открывает глаза»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/543/13039543/zu-pic905-895x505-75031.jpg">

Писательница Гузель Яхина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» поделилась уверенностью, что телеканал «Россия-1» до конца покажет сериал «Зулейха открывает глаза» по ее книге.

Вместе с тем, призналась Яхина, ей горько наблюдать шумиху вокруг фильма. «Я с трепетом ждала этой премьеры. Я была рада, что все показано, что цифры раскулаченных названы, действительно, так оно и есть. И я в первый вечер подумала: ура, состоялось, вот оно, сделано. Оказалось, что это не конец истории, а самое начало», — цитирует писательницу ТАСС. По словам Яхиной, она была готова к негативным отзывам, поскольку подверглась критике в Татарстане еще после выхода книги несколько лет назад.

Яхина отметила, что, по ее мнению, у сериала гораздо большая аудитория, чем у книги, оттого и критика звучит громче.

По сюжету книги и сериала, зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму ссылают в Сибирь. Роман «Зулейха открывает глаза» был опубликован в 2015 году, получил литературные премии «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». Переведен на 34 языка мира.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Макаревич встал на защиту сериала «Зулейха открывает глаза»

— Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» ответил на критику

— Гузель Яхина ответила на претензии к сериалу «Зулейха открывает глаза»