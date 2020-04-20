Макаревич встал на защиту сериала «Зулейха открывает глаза»
Рок-музыкант Андрей Макаревич в Facebook высказался в защиту сериала «Зулейха открывает глаза».
Он возмущен тем, что сериал активно критикуют. «Что же за вонь поднялась вокруг фильма, который еще и закончиться-то не успел? Оказывается, и историю переврали, и героическое прошлое страны оболгали, и вообще Родину не любят... В общем, типичное «оскорбление чувств верующих», — размышляет Макаревич.
Макаревич напомнил, что книга Гузель Яхиной, по которой снят сериал, получила множество премий и стала бестселлером несколько лет назад. «Население наше четко разделилось на два, простите, биологических вида. Одному виду свойственно читать книги. Другой вид смотрит телевизор. Про прочие различия между ними умолчу», — написал музыкант.
По сюжету книги и сериала, зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму ссылают в Сибирь. Роман «Зулейха открывает глаза» был опубликован в 2015 году, получил литературные премии «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». Переведен на 34 языка мира.
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