Создатель «Твин Пикс» намекнул на продолжение сериала

Американский продюсер и сценарист Марк Фрост, который совместно с режиссером Дэвидом Линчем создал сериал «Твин Пикс», намекнул на возможное продолжение телешоу. Об этом он сообщил в интервью изданию IndieWir.

Шоураннер отметил, что не исключает возможность съемок четвертого сезона, поскольку история должна быть закончена.

«Я никогда не говорю никогда. Кто мог ожидать, что мы вернемся почти через 25 лет? При этом у «Возвращения»(третий сезон телешоу «Твин Пикс». — прим.ред.) был успех», — сказал Фрост.

По его словам, сейчас создателям сериала «необходимо подождать и посмотреть, что будет дальше».

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