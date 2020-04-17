Фанаты вычислили невесту юмориста Гудкова

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Поклонники юмориста Александра Гудкова вычислили его невесту и, вероятно, жену.

Как сообщает «Стархит», Гудков собирается жениться на 33-летней Александре Гагаринской из Риги.

В Instagram артиста есть совместная фотография с Александрой, на которой можно разглядеть кольцо, похожее на то, которое носит Гудков.

Ранее артисту приписывали роман со стилистом Марией Чекалиной. О предстоящей свадьбе он рассказал в недавнем интервью Ксении Собчак.

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