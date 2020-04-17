Фанаты вычислили невесту юмориста Гудкова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Поклонники юмориста Александра Гудкова вычислили его невесту и, вероятно, жену.
Как сообщает «Стархит», Гудков собирается жениться на 33-летней Александре Гагаринской из Риги.
В Instagram артиста есть совместная фотография с Александрой, на которой можно разглядеть кольцо, похожее на то, которое носит Гудков.
Ранее артисту приписывали роман со стилистом Марией Чекалиной. О предстоящей свадьбе он рассказал в недавнем интервью Ксении Собчак.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Юморист Гудков рассказал о предстоящей свадьбе
— Юморист Гудков не станет лицом Gucci в России