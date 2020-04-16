Шнуров будет продюсировать сериалы
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Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров намерен стать продюсером сериалов и реалити-шоу, передает ТАСС со ссылкой на интервью артиста «Эху Москвы».
По словам Шнурова, этот жанр для него пока непонятен. «Сейчас я над этим плотно работаю», — уточнил Шнуров.
Он объяснил, что сейчас шоу-бизнесу приходится перепрофилироваться на фоне влияния пандемии коронавируса на экономику.
Также Сергей Шнуров порекомендовал своим поклонникам и коллегам забыть свои предыдущие профессии и обратить внимание на новые перспективные отрасли.
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