В Москве вынесли новый многомиллиардный штраф Google

Суд в Москве оштрафовал Google на 16 млрд рублей за неоплату другого штрафа

Суд в Москве назначил Google очередной штраф за неоплату другого штрафа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

В Москве суд Нагорного района признал Google LLC в очередной раз виновной в совершении административных правонарушений по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный 60-дневный срок) и назначил компании штраф в размере 16 017 368 387,36 рубля.

За несколько дней до этого Таганский суд Москвы оштрафовал Google более чем на 22 млн рублей за распространение VPN-сервисов через магазин приложений Google Play. Суд признал компанию виновной в неудалении информации, обязанность по удалению которой предусмотрена российским законодательством. Всего было вынесено шесть решений на общую сумму 22 млн 800 тыс. рублей.

18 февраля Верховный суд России оставил в силе решения трех нижестоящих инстанций, которые признали обоснованными требования российских телеканалов к дочерней компании Google — ООО «Гугл» — на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей. Как следует из материалов дела, требования 13 телеканалов и еще трех медиа основаны на судебных решениях о разблокировке их YouTube-каналов. Задолженность связана с неисполнением обязательств по восстановлению аккаунтов российских СМИ на видеохостинге.

Google неоднократно подвергался штрафам в России, в том числе за неудаление запрещенной информации и отказ разблокировать YouTube-каналы СМИ.

В конце октября 2024 года российские телекомпании потребовали у Google два ундециллиона (36 нулей) рублей из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube. В январе 2025 года Google оспорила в Международном арбитражном суде в Великобритании небывалый штраф.

