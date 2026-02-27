Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

В Москве вынесли новый многомиллиардный штраф Google

Суд в Москве оштрафовал Google на 16 млрд рублей за неоплату другого штрафа
IgorGolovniov/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Москве назначил Google очередной штраф за неоплату другого штрафа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

В Москве суд Нагорного района признал Google LLC в очередной раз виновной в совершении административных правонарушений по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный 60-дневный срок) и назначил компании штраф в размере 16 017 368 387,36 рубля.

За несколько дней до этого Таганский суд Москвы оштрафовал Google более чем на 22 млн рублей за распространение VPN-сервисов через магазин приложений Google Play. Суд признал компанию виновной в неудалении информации, обязанность по удалению которой предусмотрена российским законодательством. Всего было вынесено шесть решений на общую сумму 22 млн 800 тыс. рублей.

18 февраля Верховный суд России оставил в силе решения трех нижестоящих инстанций, которые признали обоснованными требования российских телеканалов к дочерней компании Google — ООО «Гугл» — на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей. Как следует из материалов дела, требования 13 телеканалов и еще трех медиа основаны на судебных решениях о разблокировке их YouTube-каналов. Задолженность связана с неисполнением обязательств по восстановлению аккаунтов российских СМИ на видеохостинге.

Google неоднократно подвергался штрафам в России, в том числе за неудаление запрещенной информации и отказ разблокировать YouTube-каналы СМИ.

В конце октября 2024 года российские телекомпании потребовали у Google два ундециллиона (36 нулей) рублей из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube. В январе 2025 года Google оспорила в Международном арбитражном суде в Великобритании небывалый штраф.

Ранее в США предсказали распад Google.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!