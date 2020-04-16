Мужа Алсу спросили о долгах по аренде

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В компании «Тат-Плаза», совладельцем которой является супруг певицы Алсу Ян Абрамов, нет долгов перед Департаментом городского имущества Москвы, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на дирекцию компании.

В дирекции рассказали, что задолженность была погашена. «Соответственно, нет оснований для предъявления исковых требований», — прокомментировали в компании сообщения о судебном иске из-за долгов по аренде. Причиной задолженности назвали техническую ошибку. «Я традиционно публично не комментирую дела компании, где являюсь всего лишь учредителем», — сказал сам Абрамов.

Ранее сообщалось, что «Тат-Плаза» задолжала Департаменту имущества 266 тыс. руб.

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