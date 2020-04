Рэпер Pitbull выпустил трек о победе над коронавирусом

Американский рэп-исполнитель Pitbull выпустил песню о победе над пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Трек был опубликован на его канале в YouTube.

Композиция получила название I believe that we will win (Я верю, что мы победим. — примечание «Газеты.Ru»). Песня была исполнена в стиле спортивных фанатских «кричалок».

В предисловии к видео исполнитель говорит о том, что быстрее вируса распространяется только страх, с которым нужно бороться.

«Позвольте мне сказать вам, во что я верю: мы переживем все это и встанем. Мы победим», — добавил Pitbull.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

