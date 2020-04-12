Укупник рассказал, почему обвинил Лещенко в «заражении» Бабкиной
Музыкант Аркадий Укупник извинился перед певцом Львом Лещенко за свои слова о том, что Надежда Бабкина якобы «заразилась» от того в середине марта. Об этом он сказал эфире телеканала НТВ.
По утверждению композитора, о том, что Лещенко был на дне рождения сестры Игоря Крутого, ему сообщили.
«И кто-то мне сказал, что он и у Бабкиной был. Где-то я это ляпнул. Лев Валерьянович, простите, ради бога!» — сказал Укупник.
Композитор добавил, что является таким же «паникером, как и все остальные».
«Мы жертвы этой паники», — заключил Укупник.
Лев Лещенко был госпитализирован в инфекционную больницу в Коммунарке в конце марта, у него подтвердилась коронавирусная инфекция. 6 апреля его выписали.
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