Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

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Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Об этом сообщает The Guardian.

Так новые обвинения касаются событий мая 2010 года.

Согласно заявлению прокуратуры Лос-Анджелеса, в отеле в Беверли-Хиллз, где Вайнштейн вместе с помощником насильно удерживал свою жертву и совершил в отношении нее сексуальное домогательство.

Прокуратура также уточнила, что прекращает разбирательство по двум другим инцидентам, поскольку жертвы отказались давать показания.

Громкий скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Свыше 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, в их числе — известные актрисы. 11 марта Харви Вайнштейна признали виновным в двух сексуальных преступлениях. Наказание он будет отбывать в тюрьме штата Нью-Йорк.

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