Балет «Спящая красавица» набрал за сутки более 1,5 млн просмотров на YouTube

Государственный Академический Большой театр России (ГАБТ) продолжил программу трансляций спектаклей «золотого фонда» на YouTube балетом «Спящая красавица» в редакции балетмейстера Юрия Григоровича, передает ТАСС со ссылкой на генерального директора театра Владимира Урина.

За сутки спектакль набрал более 1,5 млн просмотров.

Большой театр начал трансляцию спектаклей балетом «Лебединое озеро», который за сутки набрал более 1,3 млн просмотров. «Спящая красавица» стала вторым спектаклем, показанным в данном формате.

Урин отметил, что все три площадки Большого театра за год принимают более 600 тысяч зрителей. Поэтому да данный момент по сути в 4,5 раза превышено годовое количество просмотров.

Ранее подведомственные Минкультуры России театры отправились на карантин из-за коронавируса. Часть из них решила показывать премьеры онлайн или открыть бесплатный доступ к медиатеке.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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