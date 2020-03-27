Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности
Певица Юлия Проскурякова, супруга композитора Игоря Николаева, опубликовала в Instagram обращение к поклонникам, коллегам и журналистам.
Она попросила не беспокоить семью звонками после госпитализации Николаева и сдачи им теста на коронавируса. «Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа!» — написала она, уточнив, что до официального диагноза никакой информации никому давать не будет.
Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
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