Загитова посетила мечеть в Казани

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала новые фотографии.

Спортсменка посетила мечеть в Казани и сфотографировалась с платком на голове.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Загитова впервые посетила баскетбольный матч.