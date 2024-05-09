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Верховная рада Украины одобрила увольнение вице-премьера Кубракова

Депутат Гончаренко: Рада проголосовала за отставку вице-премьера Кубракова

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Александр Кубраков/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Верховная рада Украины проголосовала за отставку вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александра Кубракова. О решении парламента в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Он отметил, что за увольнение заместителя главы правительства проголосовали 272 законодателя. При этом сам Кубраков на заседании не присутствовал.

«Кубраков заявил, что руководство фракции и [премьер-министр Украины Денис] Шмыгаль не обсуждали с ним решение об увольнении», — говорится в публикации.

Более того, по словам вице-премьера, его даже не пригласили на заседание фракции для обсуждения вопроса кадровых перестановок. То же касается совещания профильного комитета Верховной рады.

В декабре 2022 года Кубраков занял пост вице-премьера Украины по вопросам восстановления страны. Он является членом правящей в государстве партии «Слуга народа».

26 апреля на Украине арестовали министра аграрной политики страны Николая Сольского. Мужчину подозревают в незаконном владении участком государственной земли, стоимость которого составляет 291 млн гривен ($7,34 млн), и попытке завладеть еще одним участком государственной земли.

Ранее министру обороны Украины Рустему Умерову предсказали отставку менее чем через год после назначения на должность.

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