Премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/693/10736693/CJ-pic905-895x505-37857.jpg">

Студия Warner Bros приняла решение отложить премьеру фильма «Чудо-женщина: 1984» из-за коронавируса, передает Deadline.

Премьера перенесена с 5 июня на 14 августа 2020 года. В студии надеются, что до августа мир станет безопаснее и здоровее.

Режиссером «Чудо-женщины: 1984» стала Патти Дженкинс, снявшая предыдущий фильм о Чудо-женщине. Главную роль снова сыграла Галь Гадот.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Винокур назвал диагноз госпитализированного Лещенко

— Минувшие выходные стали худшими за 10 лет для российских кинотеатров

— «Тотальный диктант» перенесли на осень из-за коронавируса